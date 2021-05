Omrop TIP: Live NNO-konsert mei dirigint Tianyi Lu by Omrop Fryslân

Brahms en Beethoven



Twa jonge solisten, Stephen Waarts en Alexey Stadler, trede oan foar it Konsert foar fioel, sello en orkest fan Johannes Brahms. It resultaat is in ûnwjersteanber dûbelkonsert.

"Apoteose fan de dûns", sa karakterisearre Richard Wagner ea de Sânde Symfony fan Beethoven. De Sânde wie mânsker as alle symfonyen sûnt de Eroïca; mei in tige wiidweidige ynlieding en in flotte ostinati oan de ein. Alle muzikale ûntjouwingen wurde fan it earste akkoart ôf bepaald troch beweging en ritmyk.