Juristen ha ûndersyk dien: 'Wolvestek is juridysk mooglik'

Juristen fan in Grinzer kantoar Bout Advokaten dizze no dat de wet Natuurbescherming en de Habitatrichtlijn gjin beswieren sjogge yn in stek om it part fan Fryslân dêr't in protte fee yn de greiden rint.

De wolf is yn hiel Europa beskerme, en mei net deamakke of fersteurd wurde, mar it pleatsen fan in stek om in gebiet dêr't op dat stuit gjin wolven libje, is gjin fersteuring, sizze de advokaten.

De advokaten wize der ek op, dat in stek Fryslân noait hielendal ôfslute sil. Dat kin ek net, omdat it wegen en paden net krúst. Wolven kinne Fryslân dus altyd berikke.