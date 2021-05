Neat mear oer fan houthannel nei grutte brân yn Noardburgum

In wenhûs en in loads fan 4.000 kante meter stiene hielendal yn de brân. Neffens de brânwacht wiene der gjin minsken yn it gebou. Der binne gjin slachtoffers fallen.

"Dat neemt niet weg dat het een groot persoonlijk drama is", seit wurdfierder Iris Middel fan de brânwacht. De skea is hiel grut.

It blussen soe fertraging oprûn hawwe trochdat der sprake wie fan in wettertekoart. De lokale omrop RTV NOF meldt dat in in healoere duorre foardat der wetter wie.

Sinnepanielen ûntploften

Ferslachjouwer Ben de Jager wie yn Noardburgum. Hy sei dat de brân begûn yn in gebou dêr't hout opslein leit. It fjoer is oerslein nei in wenhûs dat dêrfoar stiet. Sinnepanielen dy't op it dak leine, ûntploften.

Neffens de brânwacht gong it om 600 sinnepanielen. "Die zijn verbrand", seit Middel. "Het kan zijn dat daar zware metalen bij vrij zijn gekomen. We hebben boeren in de omgeving gewaarschuwd dat ze het vee niet in het land moeten laten grazen."