Grutte brân Noardburgum lôget fierder op, sinnepanielen op it dak ûntploffe

Ferslachjouwer Ben de Jager is yn Noardburgum. Hy seit dat de brân begûn yn in gebou dêr't hout opslein leit. It fjoer slacht oer nei in wenhûs dat dêr foar stiet. Hy heart dat de sinnepanielen dy't op it dak lizze ûntploffe.

"Ik ha wol faker in grutte brân sjoen, mar dit ha ik noch net meimakke."

Der komt in protte reek frij by de brân. De brânwacht warskôget minsken yn de omjouwing dêrfoar. Se moatte ruten en doarren ticht hâlde, as se lêst ha fan de reek.

De brânwacht hat grut opskaald. Neffens in wurdfierder binne der in protte brânwachtweinen en oare helptsjinten ûnderweis. Minsken wurde oproppen de helptsjinsten de romte te jaan.