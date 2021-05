Twadde Keamer benaud dat djoere Lelyline 'wer oer de râne falt'

Nederlân moat de kommende jierren mear jild frijmeitsje foar ûnderhâld en behear fan de besteande ynfrastruktuer, sa sei se tsjin de nije Keamerkommisje foar Ynfrastruktuer en Wettersteat.

Lelyline djoerste

Foar it by de tiid bringen en útwreidzjen fan it Nederlânske spoar is de kommende jierren in soad jild nedich. Fan alle projekten yn har 'Toekomstbeeld OV 2040' is de Lelyline fierwei it djoerste.

De fraksjewurdfierders fan CDA, ChristenUnie, PvdA en de SP woene fan Van Veldhoven wite wat sy fynt fan de noardlike ynbreng foar it Deltaplan voor het Noorden en wat se dêrmei dwaan sil. Yn it rapport 'Bouwstenen voor het Deltaplan' pleitsje de provinsjes Fryslân, Grinslân, Drinte en Flevolân foar 9,5 miljard oan ynvestearrings yn Lelyline en it Nedersaksenspoar, yn ruil foar de bou van 220.000 wenten ekstra.

"Enkele uitwerkingsslagen nodig"

Van Veldhoven konstatearre dat it plan der leit, mar is fan betinken dat der "nog enkele uitwerkingsslagen" makke wurde moatte. "In het plan moet met name de samenhang met de woningbouw nog verder worden uitgewerkt", sei Van Veldhoven.

Neffens de steatssiktaris is it ek nedich om jild foar de Lelyline út it nasjonaal Groeifûns te heljen. In earste oanfraach foar de Lelyline foar in bydrage út dat fûns is mislearre, omdat de plannen doe doch net genôch útwurke wiene.

In twadde, better útwurke oanfraach makket mooglik mear kâns, tinkt de steatssiktaris. Se heakke deroan ta dat it beslút dêroer net oan de polityk is, mar oan de folslein ûnôfhinklike sjuery fan it Groeifonds ûnder lieding fan âld-minister fan Finânsjen Jeroen Dijsselbloem.