Kollum: "Feroaring"

Begjin april presintearre in groep fan boeren, wittenskippers, minsken út natuerorganisaasjes en it bedriuwslibben dat akkoard. Ald CDA-minister fan Lânbou en âld-boer Cees Veerman is de foarman. Snein siet hy yn it tv-programma Buitenhof om der oer te fertellen.

Presintator Twan Huys frege Veerman hoe't de lânbou yn Nederlân d'r oer tsien jier út sjocht at we neat dogge. Veerman antwurde wat dat my rakke. Hy sei: dan is de lânbou yn Nederlân útbuorke; boeren kinne dan gjin kant mear op en jonge minsken wolle d'r net mear yn. En ik tink dat 'r dêr in punt mei hat.

Yn oktober 2019 wie it earste boereprotest op it Malieveld yn Den Haag. Dat koe op in protte steun út de mienskip rekkenje. Mar d'r folgen mear protesten, en se waarden grimiger. Sa as dat de doar fan it provinsjehûs yn Grins troch in trekker d'r út ramt waard. It kredyt by it grutte publyk rûn hurder leech as in ko oan 'e skiterij. En oer skiterij sprutsen, Farmers Defence Force en typen as Jan Cees Vogelaar giselen de saak en seine soms terroristyske dingen. It gefolch wie dat de boeren isolearre kamen te stean, dat net ien wist wêr't it oer gie, de diskusje muorrefêst siet, en nimmen wist hoe't we no fierder moasten.

Cees Veerman sei dat it begjinne moat mei de erkenning dat boeren net samar earne in bedriuw ha, dat se bining ha mei grûn en dat we d'r fan út gean moatte dat se in "nette boterham" fertsjinje wolle. Iets oars dat erkend wurde moat, is dat romtlike yndieling in saak fan it ryk is, seit Veerman. En foaral, dat at d'r friksje is tusken lânbou, natuer en wenningbou - dat is wêr't it nammentlik oer gie - dúdlik wurde moat dat dit net in probleem fan in boer is, mar fan de hiele mienskip. At it knypt, moatte boeren holpen wurde troch de oerheid. Dit akkoard is net frijbliuwend, d'r moat oardel oan't twa miljard euro per jier foar útlutsen wurde.

Doe't ik dat hearde moast ik tinke oan 'ruimte voor de rivieren'. Doe't we yn Nederlân yn '93 en '95 te meitsjen krigen mei oerstreamingen en evakuaasjes, waard d'r in enoarm projekt opsetten mei dy namme. Simpel sein ferhegen we oan't doe ta altyd de rivierdiken at d'r problemen kamen. Dêrtroch stie it wetterpeil heger at d'r in soad wie. En it ferskil yn hichte mei it efterlân makket dit tige gefaarlik. Kinst better de breedte opsykje as de hichte. At in rivier breder is, kinst mear wetter kwyt mei in leger wetterpeil. Simpel. Mar ek in grut probleem, want dat betsjut datst romte meitsje moast, in soad romte, yn in lân dêr't elke sintimeter al beset is.

Wat se dien ha is beseffe dat dit net in probleem is fan de minsken dy't oan 'e rivier wenje, fan wa't de huzen ôfbrutsen wurden moasten, mar dat dit in probleem is fan de hiele mienskip. At se it yn Gouda droech hâlde wolle, dan moat d'r yn de Biesbosch wat feroarje. En dit is krekt wat Veerman ek foarstelt foar de lânbou. Wy as mienskip beseffe dat santich prosint fan de Europeeske grûn net sûn is; we wolle dat ús bern yn de takomst yn in betelbere huzen wenje kinne; we witte dat natuer romte ha moat en dat we dêr allegearre baat by hawwe. Mar dit botst mei boerebedriuwen. Dus at we it oars ha wolle as mienskip, dan moatte we se steune moatte.

It betsjut ek dat de boeren grutte feroaringen oan gean moatte; dat sy erkenne moatte dat it tiid is foar folgjende stappen. Dat ûndernimme helpt, en nochris mei de trekken nei Den Haag ride net. Dus dan moatte je soms eat oars begjinne, soms it bedriuw omgoaie, en soms ek stopje. Dit hat in grut part fan de boeren al in kear meimakke trouwens. Romtlike yndieling is saak fan it ryk, en it ryk, dat binne wy, wat in kolumnist fan de Omrop dêr fierder ek fan fynt.

Libje is feroarje en feroaring is libben. Dat wit elke goede boer. It liket my in plan mei takomst. Nei de folsleine impasse dêr't it romtlik beliid yn Nederlân yn sit, in puntsje fan ljocht. Hoop foar de jonge minsken yn 'e lânbou yn Nederlân, en einliks foar elkenien. Ik waard bliid fan in CDA'er - dat wie in skoft lyn.