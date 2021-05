Ofslútdyk kommend wykein in hiele nacht ticht fanwegen grut materieel

Der wurde heistellingen yn steande tastân oer de dyk ferpleatst. Hjirtroch is it yn ferbân mei de feiligens needsaaklik om de dyk ôf te sluten. De heistellingen kinne net oer it wetter ferpleatst wurde en ek it demontearje, ferpleatse en dêrnei montearje is gjin opsje. Der soe te min romte wêze om dat op in feilige wize foar inoar te krijen.

De heistellingen binne nedich om peallen de grûn yn te krijen. Op de peallen komt in ûnderwetterbetonflier dy't nedich is foar it realisearjen fan spuislûzen en pompgroepen. De ôfsluting wurdt fierder ek brûkt om de iepenbiere ferljochting te reparearjen, foar technyske ynspeksjes en ûndersiken oan de dyk út te fieren.

Omride

De ekstra reistiid is, ôfhinklik fan fertrekpunt en bestimming, tusken de tsien en njoggentich minuten.