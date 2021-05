Rie fan Steat: lûdsûntheffingen festivals Griene Stjer terjochte ferneatige

De rjochtbank Noard-Nederlân hat terjochte de lûdsûntheffingen ferneatige dy't de gemeente Ljouwert ferliend hie foar twa festivals yn de Griene Stjer yn de simmer fan 2018. It giet om de festivals Welcome to the Village en Psy-Fi. Dat hat de Rie fan Steat woansdei útmakke yn it heger berop fan de gemeente.