Blydskip op earste dei ferrommingen: "Mar suver ek senuweftich"

Ofrûne nacht binne de nije coronaferrommingen yngean. De sportskoallen binne wer iepen, muzykûnderwiis kin wer los en je kinne langer op in terras sitte. Fan seis oere moarns oant acht oere jûns. Dat soarge foar in soad blydskip by de ûndernimmers en wurknimmers. Utsein by de sauna's. Dêr is de teloarstelling grut. Ek sy woene graach iepen want it wetter stiet har oan de lippen ta, mar sy sitte noch efkes yn de wachtkeamer.