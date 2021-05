FIDEO: Mooglik âldste rinfyts fan de wrâld moat better plakje krije

Ien fan de mooglik âldste fytsen op de wrâld is weromfûn yn de gemeente Waadhoeke. It is in lisfyts, mooglik út it jier 1818. Ald fytsferkeaper Marcus van der Woude ûntduts de kolleksje fan acht fytsen fan de Frjentsjerter Jan Nicolaas Jellema út 19e iuw. Se stean op it stuit te fertutearzjen en dat moat oars fynt Van der Woude. Hy komt meikoarten mei in plan oan de gemeente om de fytsen in better plakje te jaan.