Sjoukje út Dokkum docht it hier fan artysten op Eurovisie Songfestival

Har taak is fan artysten en dûnsers it hier dwaan. Koartsein fan elk dy't optrede moat. Guont hawwe sels in hierstyliste mei, mar in hiel soad ek net "en dan komme se by ús."

Hoe't de kapsels sitte moatte, is yn it foar bepraat. De kapsters yn Ahoy meitsje it nei. "It kin ek foarkomme dat in artyst kompleet wat oars wol en dan moatte wy it oanpasse. Dêr komme wy ek wol wer út", fertelt Sjoukje.

De earste senuwen binne der no al wat ôf foar Sjoukje. It is wurk en dêr rjochtet se har op. Tiiisdei op de earste heale finale stie se njonken it poadium. Se die de lêste kontrôle fan it hier foardat de artysten op moasten.