'Froulju fan de Weaze yn finansjele problemen troch coronasluting'

It wie leech, op de Weaze. In protte froulju wiene nei hûs, nei it bûtenlân. De measten komme neffens Sesseler út Roemenië, Hongarije of Bulagarije. Hy seach "veel stress en ellende" yn de ôfrûne tiid.

"Het was moeilijk. Veel dames hebben financiële problemen gekregen. Het was moeilijk om steun te krijgen. De gemeente heeft een potje vrijgemaakt, dat kwam net op tijd, maar we zijn blij dat we weer aan het werk kunnen."

Oare ûndernimmers seagen der nuver fan op, doe't se hearden dat sekswurkers wer los mochten. "Yn de hoareka meie we allinne de bûtenterrassen noch brûke. Dit begripe we net hielendal", sei hoarekaman Melle Bakker.