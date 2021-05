Stellingwerver skriuwer krijt Sulveren Anjer fan Prinses Beatrix

It is de tredde kear yn koarte tiid dat Veenstra in priis krijt. Begjin dit jier is er beneamd ta eareboarger fan de gemeente Weststellingwerf. En ein foarich jier wûn er de Rink van der Veldepriis, foar syn boek Vroeger is veurgoed veurbi'j. It wie foar it earst dat dy priis takend waard oan in boek dat yn in streektaal skreaun is.

De Anjers wurde op freed 4 juny útrikt yn it Keninklik Paleis op De Dam yn Amsterdam.

Jierren lyn wie Geert van Tuinen thús by Johan Veenstra.