Fryske fotograaf wol nei 26 jier gjin foto's mear meitsje foar it Dagblad van het Noorden

As fotograaf is it logysk dat je je ergerje oan minne foto's yn de krante. Mar sjogge de lêzers dat ek? Boxem tinkt fan wol. "Mensen zijn bereid om er iets voor te betalen als het product over de hele linie goed is: goede onderwerpen, goed geschreven, maar ook met goed beeld. Dat is mijn heilige overtuiging."

Gjin brea yn te fertsjinjen

Boxem jout ek les oan studinten, mar hy wol se eins ôfriede om yn it fak fan fotograaf te stappen. It is nammentlik hiel dreech om der noch brea mei te fertsjinen. "Ik zeg ze altijd: het lukt je, als je 100% wil. Maar er is eigenlijk geen bestaan van op te bouwen."

It slagget allinnich as je in hiel soad opdrachtjouwers ha. "Vroeger waren specialisten alleen bezig voor de krant. Maar die doen nu in het weekend een trouwerijtje, op woensdagavond nog ergens een feestje en dan de hond van de buren op dinsdagochtend. Dan wordt het heel onspecialistisch, terwijl het een specialistisch vak is."

Krante allinnich noch foar it nijs

It ôfskied docht sear, mar soarget ek foar ferromming by Boxem. "Ik ben de irritatie kwijt. En met de energie die ik kwijt was aan de irritatie kan ik nu andere dingen doen." De krânte lêst er noch wol, mar allinnich foar it nijs. "Ik werk ook nog voor bijvoorbeeld Trouw, dan zijn de Leeuwarder Courant en het Dagblad toch mijn informatiekanalen. Maar ik sla de krant niet meer open voor het beeld, om het voorzichtig te zeggen."