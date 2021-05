Dizze sportskoalle woe gjin minút langer wachtsje: Midden yn de nacht gongen de doarren iepen

"As je swier tille moatte, is it moai as der in pear by steane, sadatst net allinne bist. Mekoar motivearje is hiel belangryk. Dat ha ik it ôfrûne jier wol fernaam."

Kramer wit wêr't er oer praat. Hy waard twa kear de sterkste man fan Nederlân. "Minsken ha dit even nedich. Der kin in protte frustraasje de doar út."