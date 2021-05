SKS hat alternatyf foar kampioenskip: sile op Sleattemer Mar

It leafst nimt de kommisje sa let mooglik in beslút oer it wol of net trochgean fan it kampioenskip. "Hoe langer je wachtsje, hoe rommer as de maatregels wurde", seit SKS-foarsitter René Nagelhout. "Ik soe sels it leafst sa lang mooglik wachtsje, mar je moatte ek planningen meitsje. Dus begjin juny moat der wol mear dúdlik wêze."

Sile op Sleattemer Mar

De SKS giet derfan út dat der ein july wol wat mear mooglik is. Yn earste ynstânsje hie de kommisje yn 'e holle om as alternatyf in wike lang twa kear deis te silen op de Tsjûkemar. "Dat is it moaiste wetter foar de silers, mar we kamen dêr dochs tsjin wat problemen oan te rinnen mei de ynstânsjes. Dêrom nimme we no de Sleattemer Mar as útgongspunt."

Foar de senario's hat de SKS in testprotokol klear lizzen, om der wis fan te wêzen dat minsken net mei in coronabesmetting op in skûtsje stappe. Dêrby krijt de organisaasje de help fan in bedriuw fan It Hearrenfean, dat spesjalisearre is yn it testen. "Dat bedriuw hat himsels meld", fertelt Nagelhout. "Sy wolle ek graach dat it trochgiet. It testen sil wol wat kostje, mar dat komt wol goed."