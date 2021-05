Achtkarspelen krijt 'plom' foar ynset foar de Fryske taal

Neffens de Ried fan de Fryske Beweging bliuwt it Frysk taalbelied yn in soad gemeenten beheind ta moaie wurden, sûnder praktyske ynfolling. Achtkarspelen lit sjen dat it oars kin. "Mei in ynspirearjend taalbelied en troch it brûken fan it Frysk op ferskate gemeentlike nivo's te stimulearjen en sichtber te meitsjen."

Ynboargering yn it Frysk

Achtkarspelen hat it komplimint fan de ried konkreet te tankjen oan twa resinte aksjes. De gemeenteried freget oan it regear yn Den Haag om Ryksjild beskikber te stellen foar de ynboargering fan statushâlders. Boargemaster Brouwer skreau yn syn brief dat de ynwenners fan Achtkarspelen foar it grutste part Frysktalich binne en dat it dêrom goed wêze soe dat nije ynwenners fan de gemeente it Frysk ek fersteane.

It ministearje gong dêr net yn mei, omdat it Frysk net binnen de wet fan ynboargering falt. Mar de Ried fan de Fryske Beweging priizget Achtkarspelen wol dat se op sa'n wize de yntegraasje fan statushâlders befoarderje woe en tagelyk rjocht dwaan woe oan it Frysk.