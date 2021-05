Operaasje Fryske Flagge: Hester Knol komt bytsje by bytsje wer tichterby Fryslân

Oldenburg is de nijste yn in hiele rige fan plakken dêr't Hester wenne hat. Se is koartlyn ferhûze út Hamburg wei. De lêste doazen moatte noch útpakt wurde. "We ha no frijsteand hûs, foar it earst yn ús libben", fertelt se. "Mei in tún, dus dat is hearlik."

Hester wurket foar in bedriuw yn Berlyn. Dat is net om 'e hoeke, mar de ferbining tusken Hamburg en Berlyn is goed. Mar fanwege it coronafirus wurket se al in skoft thús. "Ik bin produktmanager foar in bedriuw dat in app ûntwikkele hat foar falprevinsje. Om foar te kommen dat âldere minsken falle. Ik bin sels beweechwittenskipper, dus dit past der goed by."

Fia Grins nei it bûtenlân

Yn har jeugd wenne Hester yn Easterein, Goutum en Ljouwert. Dêrnei gong se foar har stúdzje nei Grins. Yn totaal hat se dêr sa'n 6,5 jier sitten. Doe begûn it bûtenlânske avontuer, earst nei Marseille.

"It reizgjen hat my altyd wol lutsen", seit se. "Ik ha aardich wat sjoen fan Europa en de wrâld. Yn 2013 bin ik foar myn wurk yn it bûtenlân bedarre, yn Marseille dus. En dêrnei bin ik eins net mear werom kaam nei Nederlân."