Ferrommingen net genôch: keatsseizoen begjint noch letter

It kabinet hat de ôfrûne wiken wat ferrommingen trochfierd, mar dat is foar de KNKB noch net genôch. Dêrom komt 4 juny ek te betiid. Dat is ek nei foaren kaam út in oerlis dat de KNKB hân hat mei sportkoepel NOC*NSF.

It keatsbûn wol gjin nije datum neame wannear't it keatsseizoen no wol begjinne kin. KNKB-foarsitter Marco Hoekstra wol graach dat ferieningen yn de startblokken steane. "Sadree't we it gefoel ha dat it kin, wolle we graach dat ferieningen sa gau as mooglik wedstriden organisearje."