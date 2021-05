Gemeenten sjogge stikem mei op sosjale media: hoe, wêrom en mei it wol?

Wêrom wurd ik folge?

"Met verschillende doelstellingen. Die doelstellingen zijn vaak niet expliciet geformuleerd. Ik denk dat gemeenten dat ook zouden moeten doen om de discussie te kunnen voeren over nut en noodzaak. Veiligheid versus privacy. We zien dat er ook interesse is in individuen en groepen en dan is er ook kans dat gemeenten stelselmatig gaan volgen."

Hoe no fierder?

"Ik denk dat we de discussie moeten voeren, of dit wel echt een gemeentetaak is. Ik zou gemeenteraden willen aanmoedigen om te vragen aan het gemeentebestuur 'doen wij dit?' en 'hoe doen wij dit?' en 'hoe verwerken wij die gegevens van inwoners?' en daar meer open over te zijn naar inwoners. Als het gaat om die nepaccounts en het stelselmatig volgen van inwoners, dat mag de gemeente gewoon niet doen. Daar moet ofwel bevoegdheid voor komen, maar het neigt eigenlijk meer naar politiewerk."