Oersetters ha nei oardel jier 9 fan de 50 Bibelboeken klear: 'linich mar geef'

Neffens foarsitter Lútsen Kooistra fan it selskip is dat wêr't it krekt om giet by de nije Fryske bibeloersetting. Mear as 40 jier nei de oersetting fan 1978 waard it neffens him heech tiid foar in nije oersetting. "Yn de foarige oersetting stiet it wurd 'njirrebrod' foar 'addergebroed'. Mar wa wit no noch wat njirrebrod is?"

Kooistra is der net op tsjin om it moaie wurd 'njirrebrod' wer te brûken, mar dan by foarkar mei taljochting. "Oer sokke saken hawwe de oersetters ûnderling diskusje, en dan komme je ta wat moais," Utgongspunt is om te besykjen om sa ticht mooglik by de oarspronklike talen te bliuwen.