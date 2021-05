Marrit Steenbergen hiel bliid mei sulver, mar "het gat met goud was wel heel klein"

"Natuurlijk ben ik heel blij met de medaille, zilver is altijd heel mooi. Het is lang geleden dat ik in een EK-finale heb mogen staan", fertelt Steenbergen fanút it Hongaarske Boedapest, dêr't dizze wike it EK plakfynt.

Dochs baalt se ek wol in lyts bytsje: "Maar het gat met goud was wel heel klein, dus dat is wel jammer dat we dat net misgrijpen." Grut-Brittannië einige mar 0,12 sekonde foar de Nederlânske froulju.

Steenbergen rapper yn foarrondes

By de foarrondes wie Steenbergen krekt wat flugger as jûns yn de finales. "Dat was wel jammer. Daar baal ik wel van, want ik had harder willen zwemmen dan in de ochtend."

De oarsaak fan de stadigere finaletiid wie neffens de 21-jierrige swimster de 'oernametiid'. Dat is de tiid dy't sit tusken dat de foargeande swimster oantikt en se sels los is fan it startblok. "'s Ochtends was dat 0,2 seconde en in de finale 0,4. Dat is het verschil van die twee tienden die ik 's avonds langzamer was."