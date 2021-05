'De zoektocht naar pake': Haarlemmer siket oarlochsferline by Aldegea

Yn it lêste jier fan de oarloch is it meast bard, sa docht wol bliken. "Het is een reconstructie. Omdat er zo weinig verhalen uit de familie bekend zijn, probeer ik het leven van opa op te tuigen."

Van Noort siket help

Dêr kin Robert Jan noch wol wat help by brûke. Hy siket benammen ferhalen út de omkriten fan Aldegea, De Gaastmar, Abbegea, Drylts en Nijesyl. "In al die dorpen moet mijn opa actief zijn geweest. Misschien weten mensen nog namen van onderduikers of evacuees. Of kennen ze verhalen over wat er bij razzia's gebeurd is."

Spesifyk is hy ek noch op syk nei hoe't it mei twa froulju ôfrûn is. "Ank Haagsma en Tine Zijlstra. Haagsma was verloofd met een jonge uit Abbega: Jacob Wilbers. En Tine Zijlstra uit Sneek was koerierster en de vriendin van Johannes Wissink. Beide mannen zijn gefusilleerd door de Duitsers. Wat beide vrouwen betreft loopt mijn spoor dood."