Troch corona troffen keunstners fiere fergees fakânsje by De Pomp

De gasten kinne in wike lang yn in húske oernachtsje. Sy meie eventueel ek harren partner en bern meinimme. Der is dit campingseizoen plak foar sa'n 25 minsken, dy't elkoar om de wike ôfwikselje. Omdat der in hiel soad oanfragen binne, set de camping it inisjatyf ek takom jier troch.

Mear as hûndert oanfragen

"We hebben wel over de honderd aanvragen gehad", fertelt Schouten. "De groep is heel divers en ontzettend leuk: van musici en schrijvers tot kunstenaars en zelfs circusartiesten. Volgend jaar beginnen we wat eerder en is er ook ruimte voor mensen die nu achter het net hebben gevist. Misschien zijn er ook nog wel andere ondernemers in de buurt die een accommodatie ter beschikking willen stellen, zodat mensen die op de wachtlijst staan daar terecht kunnen."