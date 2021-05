Ynteresse fan PEC Zwolle en Feyenoord yn Sipke Hulshoff

Sipke Hulshoff stiet mooglik foar in stap nei de earedifyzje. Der is belangstelling út de earedifyzje foar de Ljouwerter fuotbaltrainer, dy't op it stuit wurket as assistint fan Wim Jonk by FC Volendam. PEC Zwolle wol him as assistint fan de nije haadtrainer Art Langeler oanstelle en by Feyenoord soe Hulshoff oan 'e slach kinne as trainer fan de beloften.