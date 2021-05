Minister hâldt opsje iepen foar oare rûte stroomkabel as Skiermûntseach

De Jong is net benaud dat de polityk aanst dochs foar de eastlike rûte kiest. "Er is een onderzoek gaande naar toekomstige windparken op zee, want we verwachten dat er meer nodig zijn met de klimaatdoelstellingen. Wij denken dat uit het onderzoek blijkt dat er in de toekomst meer windparken nodig zijn. Het oostelijke tracé moeten we vrijhouden voor de toekomst."

Gjin stappen dy't net mear werom te draaien binne

De minister seit ta dat it kommende healjier gjin stappen set wurde dy't net mear werom te draaien binne. "Als in het najaar blijkt dat er goede redenen zijn om het gekozen voorkeurstracé te wijzigen, dan neem ik dat in overweging. Randvoorwaarden daarbij zijn dat de natuurwaarden in het Waddengebied niet onherstelbaar worden beschadigd en de klimaatdoelen voor 2030 worden gehaald."