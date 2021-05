Fryske begrutting troch de helte, mar jild foar Thialf bliuwt 'needsaaklik'

De provinsje set no ekstra yn op it binnenheljen fan jild út Europa. "Wy komme net mei nije ambysjes", sei deputearre Sander de Rouwe by de presintaasje fan de jierstikken.

Fryslân hâldt jild oer

Yn de stikken is te sjen dat Fryslân jild oerhâldt. Neffens de provinsje komt dat ûnder oare troch tafallers by de útkearing fan it provinsjefûns, legere ôfskriuwingslesten en it frijfallen fan in oantal tydlike budzjetten.

It provinsjebestjoer wol in grut part fan jild dat oerbleaun is, ynsette foar deselde ûnderwerpen dêr't it al foar bedoeld wie. Dat binne ûnder oare de oanpak fan net-befeilige spoaroergongen, en de gebietsûnwikkeling WTC Ljouwert.