'Maai Mei Niet': Fryske boskwachters litte de meanmasine stean

Fryske boskwachters fan Steatsboskbehear dogge mei oan de 'Maai Mei niet'-aksje, yn it ramt fan de dei fan it bioferskaat. Sy binne opholden mei it meanen fan it gers om de beheargebouwen yn de provinsje hinne om minsken sjen te litten wat in lytse yngreep al betsjutte kin foar de natuer.