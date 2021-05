Mooglik opnij fiif Fryske skiep oanfallen troch wolf

Wolven litte harren al langer sjen yn ús provinsje. Nei't yn april 2018 in tal skiep deabiten waarden by Boyl, kaam nei DNA-ûndersyk foar it earst fêst te stean dat de wolf yn ús provinsje aktyf wie.

Wolvestek

Yn maart hawwe alve organisaasjes ûnder de flagge fan Stichting Wolvenhek Fryslân in petysje oanbean oan de kommissaris fan de Kening. Sy wolle graach in wolvestek om it Fryske greidegebiet hinne.

Saakkundigen fan organisaasjes as Stichting Wolf-Fencing Nederland en Bij12 sjogge lykwols neat yn it plan. In wolvestek is ekologysk, juridysk, finansjeel en praktysk ûnhelber, sa lizze sy út.