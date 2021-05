Utjouwer Ljouwerter Krante hâldt regionale nijs- en wykblêden

It giet yn totaal om 33 blêden, yn hiel Noard-Nederlân. Yn Fryslân binne it 13 titels.

Nei de oername fan de NDC Mediagroep troch it Belgyske Mediahuis is ûndersocht oft de blêden wol takomst hiene by de nijsorganisaasje. "We hebben zowel intern als extern nooit naar buiten gebracht dat we de lokale bladen wilden verkopen", beklammet direkteur Evert van Dijk fan NDC Mediagroep.

De NDC Mediagroep is de útjouwer fan ûnder oare de Ljouwerter Krante en it Frysk Deiblêd. Earder waard dúdlik dat it bedriuw 100 fan de 580 banen skrast. De helte fan dy ûntslaggen falt by de advertinsjeferkeapers.