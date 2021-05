Oantal coronapasjinten op Fryske IC's giet hurd omleech

Sikehûs Tjongerschans op It Hearrenfean hat op dit stuit trije minsken mei corona op de IC lizzen. "Gisteren waren dat nog vier", fertelt parsefoarljochter Daan van den Broek.

Personiel falt út

Mar dat betsjut net dat it persoaniel it rêstiger krijt. "Er is op dit moment meer uitval onder het personeel. De crisis duurt nu te lang voor de meesten en we hebben een paar die zelf corona hebben gehad en nog niet hersteld zijn." Van den Broek seit ek dat der by romte op de IC mear reguliere operaasjes ynpland wurde kinne.

Woansdei sette nije ferrommingen útein. Van den Broek kin sizze dat de eardere ferrommingen foar it sikehûs gjin negatyf effekt hân hawwe. "Maar het blijft spannend, elke keer."