'Chaos en wanorde' yn gemeenteried Ljouwert nei priisfraach Zalen Schaaf: "We moeten opnieuw beginnen"

Neffens de FNP is it winnende plan te let yntsjinne, en dêrom soe it hielendal net meidwaan meie. It gemeentebestjoer seit dat it plan wol op tiid klear wie, mar dat it nei in ferkeard email-adres stjoerd is.

Der is no gjin mearderheid foar it winnende plan. De gemeenteried is oant op it bot ferdield. De oare twa plannen kinne ek net op in mearderheid rekkenje.