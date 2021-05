Skipfeartferkear tusken Fryslân en Grinslân kin fierder no't Gerrit Krolbrêge wer iepen is

It Grinzer Van Starkenborghkanaal slút oan op it Fryske Prinses Margrietkanaal en is in wichtige farrûte nei it Eemskanaal. Yn it wykein fear in Dútsk frachtskip tsjin de brêge oan. Troch de skea koe de brêge net mear betsjinne wurde.

Tsientallen skippen koene net fierder en leinen yn Grins te wachtsjen oant se wer trochfarre koene. Ien fan de skippers wie Rinus de Jong fan Sint-Nyk, dy't dêr mei syn binnenfeartskip lei.

Tsjin de skipper fan it Dútske frachtskip is proses-ferbaal opmakke. Rykswettersteat hat beslach lein op it skip. Neffens in wurdfierder is dat in standertproseduere.