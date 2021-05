Oranje mei trije Snitsers pleatst foar EK follybal: 'Wij zijn de Waterpoortkrijgers'

Mei de 22-jierrige Gijs van Solkema hat Oranje al in skoftke in Snitser yn it team en sûnt twa wiken hearre de 20-jierrige Bennie Tuinstra en de 26-jierrige Steven Ottevanger der ek by. De manlju neamen harrensels ek wol de 'Waterpoortkrijgers'.

It trijetal kent inoar al in hiel skoft. Ottevanger hat yn de jeugd by VC Snits sels efkes de trainer west fan Van Solkema. "Ik ben ooit begonnen bij VC Sneek in de jongens C. De moeder van Steven was daar trainer en Steven assisteerde vaak. Dus dat is wel een grappig verhaal. Dat we nu samen bij Oranje zitten", seit Van Solkema.

Oprop

Tuinstra en Ottevanger, dy't yn it krekt ôfrûne seizoen beide by Lycurgus yn Grins spilen, hiene de oprop fan de bûnscoach net ferwachte. "Ik had in eerste instantie niet verwacht dat ik op de long list zou staan", seit Ottevanger. "Even later was het: jullie gaan mee naar Kroatië. Het ging zo snel. Dat besef je eigenlijk helemaal niet."

Ek by syn plakgenoat Tuinstra moat it allegearre noch in bytsje ynsinke. "We hebben heel vaak: oh shit, het gebeurt gewoon echt nu. Dat besefmomentje dat komt pas later als je op de kamer zit met elkaar: wat is dit vet man, dat we gewoon samen hier staan", seit Tuinstra.