PODCAST: 'Fan binnenút’ oer de langetermyngefolgen fan bernemishanneling

Jenny de Leeuw is fertrouwensdokter by Veilig Thuis. Sy fertelt oer de lichaamlike en mentale gefolgen dêr't bern mei te krijen hawwe. Femke Boersma is GZ-psycholooch en ortopedagooch. Sy fertelt oer it gedrach fan traumatisearre bern en hoe't je skea herstelle kinne. Beiden fine dat je net betiid genôch begjinne kinne mei it foarkommen fan trauma. It leafst noch foardat in frou yn ferwachting is.