"Ast dizze line trochlûkst, spilet Hearrenfean aanst degradaasjefuotbal"

Hoe skatsto de posysje fan trainer Johnny Jansen yn?

"Dy is noch net yn gefaar. Fernimst wol op social media dat de druk tanimt, mar ik fyn datst him sitte litte moatst en de kâns jaan moatst om te bouwen. Dit seizoen waarden let yn de tarieding noch spilers taheakke. En ûnderskat net hoe heftich oft it ferstjerren fan Chris de Wagt (trainer Jong Hearrenfean) en de frou fan Hennie Spijkerman (assistint) west hat. Dat hat der flink ynhakke. Jansen hat noch kredyt, mar hy moat kommend seizoen wol sjen litte dat er in team bouwe kin en spilers better meitje kin."

Jansen sei de lêste wiken dat er 'vechtlust en passie' mist yn it alvetal, snein sei middenfjilder Joey Veerman dat er 'schijtziek' wurdt fan datsoarte opmerkingen. Sitte trainer en spilers noch wol op ien line?

"Ik twivelje dêroer. Je krije der net hielendal de finger efter. It broeit wol yn de seleksje. It is net sa dat se inoar de tinte útfjochtsje, mar it sit net hielendal lekker. De frustraasje is grut. Jansen hat ek net foar neat oanjûn dat der takom jier mear karakter yn de ploech moat. Yn dat kader fûn ik de opmerking fan Joey ek hiel apart."

Hoe binne de foartekens foar it nije seizoen?

"Ast dizze line trochlûkst, spilest takom seizoen degradaasjefuotbal. En dan haw ik it oer it lêste diel fan it seizoen. Dat wie abominabel. Der stiet wol in goede basis fan goede spilers. As de juste spilers oanlutsen wurde, benammen spilers dy't mei it mes tusken de tosken doare te spyljen en spilers dy't skoarend fermogen ha, dan haw ik dêr wol fertrouwen yn."

"En dy spilers moatte net op it lêste momint helle wurde, mar op 'e tiid, sadat se de folle tarieding meidwaan kinne. Dan kin Jansen echt bouwe oan in alvetal. It is te hoopjen dat Hearrenfean in goed bedrach krijt foar Joey Veerman. En ik ferwachtsje dat se Van Bergen, Dresevic en Woudenberg yn de etalaazje sette sille. Dy hawwe allegearre noch in kontrakt foar in jier. No kinst noch jild foar se fange, oars rinne se oer in jier transferfrij de doar út."