TikTokker Jesse van Wieren docht mei yn filmke tsjin homofoby

It is gewoan net normaal dat ditsoarte dingen sein wurde, sa fynt er. Dêrom wol hy ek wol meidwaan oan it inisjatyf fan Jetten. "Hy hat my hjir foar frege, dat fûn ik hiel moai. Ik wie eins fuortendaliks entûsjast. Alle lytse bytsjes helpe, hoe mear minsken der efter komme dat it ferkeard is, hoe better it is."

Neitinke

Van Wieren hat al in soad reaksjes krigen op it filmke. "Ek fan oare bekende Nederlanners krij ik wol reaksjes, guon reposte it. Dat jout my in goed gefoel. Wy binne der ek noch lang net, mar ditsoarte dingen helpe wol. Net elkenien tinkt nei oer de gefolgen dy't it hawwe kin."