It Bûtenfjild: is it blaugerslân der oer 20 jier ek noch?

Yn De Maitiidsswalker is Remco de Vries op 'en paad binnen de natuergebieten fan Fryslân. It Bûtenfjild is ien fan dy plakken. Ien fan de bysûnderheden fan it Bûtenfjild is dochs wol it blaugerslân. Op dit fjild binne ferskate gerssoarten te finen dy't op oare plakken hieltyd minder werom te finen binne.