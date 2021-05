"De kâns dat Mühren by Cambuur bliuwt wurdt hieltyd lytser"

SC Hearrenfean sakke yn de twa lêste wedstriden tsjin Emmen en Sparta fier troch de ûndergrins hinne en trainer Johnny Jansen krijt aardich wat krityk.

Arjen de Boer: "Ik fyn Johnny in besûnder aardige keardel, mar as je de ôfrûne twa seizoenen beoardielje, dan freegje ik my ôf oft Jansen de goeie man is dy't dizze ploech wer op 'e rails krijt."

Eksamenjier

Under Jansen eindige Hearrenfean respektivelik as 10e en as 12e. En dat wylst Hearrenfean noch in geweldiche kompetysjestart hie. Yn de earste sân wedstriden hellen se leafst 16 punten.

Andries Bakker: "Sûnder dy goeie start hie Hearrenfean in degradaasjekandidaat west. Takom seizoen wurdt foar Jansen echt in eksamenjier."