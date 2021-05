Tal besmettingen nimt fierder ôf: RIVM registrearret 120 nije gefallen yn Fryslân

Lanlike sifers

Lanlik binne 2.904 nije coronagefallen registrearre. Dat is it leechste oantal sûnt 16 febrewaris en it binne der 1.590 minder as snein. Doe wiene it der 4.494. De ôfrûne sân dagen waarden der yn trochsneed 5.047 nije coronagefallen de dei meld.

It deisifer fan moandei is net kompleet, want troch in ICT-probleem by de GGD hat it RIVM net alle meldingen binnen krigen. It sifer is yn werklikheid heger.