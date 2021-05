Moment suprême foar Fryske Songfestival-assistint: "Hiel spannend"

It is noch ôfwachtsjen of de lannen echt optrede kinne. Mooglik wurde der back-up tapes brûkt dy't earder yn Ahoy opnommen binne. "It is wol spannend oft sy aanst op it poadium stean kinne," seit Tjalina.

Alle twa dagen test

Ek efter de skermen is de organisaasje wach op it firus. "Wy wurde alle 48 oeren test, ik haw fan 'e moarn ek wer in test hân. As der ien posityf test wurdt, moatt je fuort yn karantêne en folgje ekstra testen. Dus sy binne der drok mei dwaande, hooplik giet it allegearre goed."