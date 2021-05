Foar de tredde kear op rige drugs fûn op loadsterrein yn Ljouwert

It is dus net de earste kear dat der drugs fûn binne. Yn novimber 2020 hat it terrein ek ticht west om't der hast 7 gram amfetamine en in fjoerwapen leine. En yn maart 2020 koe de plysje in himpkwekerij oprôlje.

De earste kear wie it terrein trije moannen ticht, de twadde kear in healjier en no dus in hiel jier.