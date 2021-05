Diskusje oer gefolgen oanpak Snitserdyk: is twa moannen ticht net te lang?

Omwenners fan de dyk waarden moandeitemoarn wekker mei it lûd fan fûgels yn stee fan auto's. "Dat is wol efkes hiel wat oars", seit Jan Miedema. De rêst op de dyk befalt him goed: "It is hjir benammen yn de spits hiel drok. Je hawwe it oer tusken de 10- en 12.000 auto's deis dy't hjir del ride."

Miedema hopet dat de maatregels de feiligens ferbetterje. Yn it ferline is de snelheid al omleech brocht yn de buorskip nei 60 yn de oere. Dat hat allinnich kwealik wat ferbettere, seit Miedema. "Ja, yn de spits al, mar dêr bûten net. Wy hoopje dat troch it karakter wat doarpser te meitsjen de minsken dit ek echt sjogge as in doarp en dan stadicher ride."

Oare ynrjochting

Oant en mei 16 july kin der gjin ferkear oer de dyk. It giet net allinne om auto's, ek it iepenbier ferfier en fytsers moatte omride. De provinsje hat in omlieding fia Winsum oer de N385 en N359 ynsteld.

Mei de nije ynrjochting fan Tsienzerbuorren komt oar asfalt, der wurde beammen plante en der komt ek oare ferljochting by de dyk. Ek komt der in strook foar fytsers en kuierders.

Hapsnapwurk

CDA-Steatelid Rendert Algra is fan miening dat de oanpak fan de Snitserdyk te folle hapsnap is. "It plan is moai betocht, mar yn it provinsjale bestjoersakkoart is sein dat der útsocht wurde moat wat it bêste is. Dat ûndersyk hat noch net west, as Provinsjale Steaten hawwe wy dêr noch neat oer sizze kinnen. Wy sizze: je kinne better de hiele dyk besjen. Net stikje foar stikje."

It plan foar in ûndersyk leit der dus noch hieltyd. Algra is benaud dat straks bliken docht dat der dochs dingen oars moatte. "Dat soe jildfergriemerij wêze, dêr binne wy gjin foarstanner fan. As der in bestjoersakkoart leit en je dy wichtich fine, dan moatte je dêr ek nei wurkje. En net samar begjinne."