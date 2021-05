Dyn eigen slaplantsjes stekke en klean ruilje: sa kinsto duorsum studearje

In wike lang krije studinten gastkolleezjes en praktyske workshops om sels oan de slach te gean om harren libben duorsumer te meitsjen. Sa is der woansdei in workshop oer it stekken fan plantsjes en wurdt der tongersdei in kleanruil op de hegeskoallen organisearre.

Dizze aksjes meitsje diel út fan de Sustainable Student Week. De organisaasje hoopt dat de Sustainable Students Week in jierliks weromkommend projekt wurdt.