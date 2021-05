GrienLinks, PvdD en SP wolle strangere hanthavening op stikstofdelslach

Dêrnjonken tinke de partijen dat it belied fan hjoed-de-dei benammen rjochte is op Natura 2000-gebieten. Mar ek yn de oare parten fan Fryslân soe mear omtinken wêze moatte foar bioferskaat en natuerwearden. De Wet Natuurbescherming soe dêr hânfetten foar biede moatte.

Fergunningen foar boeren

De fraksjes sjogge ek kritysk nei it jaan fan fergunningen oan boeren. Yn it ramt fan de Wet Natuurbescherming is der in grutte efterstân, de fraksjes sizze dat it der op liket oft alles op alles set wurdt om ûndernimmers mar in fergunning te jaan. Mar de belangen fan de natuer soene dêr ek goed yn meinaam wurde moatte.