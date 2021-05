Wapenhannel-saak Ultegra set útein - útspraak op 29 july

De haadfertochte - in 35-jierrige man út Easterwâlde - wurdt troch it Iepenbier Ministearje sjoen as bindelieder. Hy joech de opdrachten en twong respekt ôf troch geweld te brûken tsjin oare bindeleden. De binde like in bytsje op in motorklup. Yn harren kommunikaasje brûkten de bindeleden spesjale wurden foar de ferskate wapens.

Om de binde te ûntmaskerjen, die de plysje twa saneamde 'pseudo'-oankeapen. Neffens justysje posearren de bindeleden ek mei de wapens en brûkten se om minsken benaud te meitsjen. "De bende liet met geweld gezag gelden binnen en buiten het criminele milieu. Zo werd vanwege een conflict over drugs een handgranaat gehangen aan de deur van een tegenstander. De recherche heeft foto's en video's gevonden waarop verdachten poseren met vuurwapens."