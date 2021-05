Wapenhannel-saak mei 14 fertochten: "Dat is nogal wat"

De earste fertochte dy't moandei foar kaam, in man fan Ljouwert, hat yn it ferline by Definsje wurke as wapensaakkundige. Hy wie in freon fan de haadfertochte. De Ljouwerter joech yn de rjochtbank oan dat er wolris wat wapens reparearre hat, mar der ek net folle oer neitocht. In wapen is net gefaarlik, allinne de persoan dy't it fêst hat, sa ferklearre hy. Efterôf sjoen hie er earder 'nee' sizze moatten, mar dat hat er net dien, sa joech er ta.

Wapens

De wapens waarden ynfierd fanút it eardere Joegoslavië en benammen trochferkocht nei België. Dêr waard yn in stêd flakby Antwerpen in plastic tas fan Poiesz supermerken fûn mei acht granaten der yn. Op dizze granaten siet DNA fan de leden fan de wapenbinde út Noard-Nederlân.