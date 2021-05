Skipper Rinus leit noch altyd fêst yn Grins: "Dit kin noch wol efkes duorje"

Lek ponton

Om de skea oan de brêge te ferhelpen, waarden dit wykein grutte kranen op in ponton setten. "It is mei it teakeljen snein lykwols net hielendal gong sa't se hopen", fertelt Rinus. "It ponton dêr't de brêge op leit, is lek. En dus moatte wy wachtsje. Wy ha gjin oare kar."

De iennige oplossing is om werom te farren fia Dútslân. "Dat is trije dagen omfarren. Dat dogge wy ek mar net", skoddet Rinus de holle. Hoe lang it allegear noch duorret, doart Rinus net te sizzen. "Ik lis om de bocht, dus ik kin de brêge krekt net sjen. Ik kuierje sa no en dan nei de brêge foar in update. Mar ek dêr kinne se my net folle fertelle."

Fersekering belje

Alle dagen dat Rinus net fart, kostet it jild. "Dit kin noch wol efkes duorje. Wy moatte aanst de fersekering mar ris ynskeakelje. Mar hoe't dat krekt wurket, wit ik ek net. Sa faak ha wy dit gelokkich net by it ein."