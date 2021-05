Sûnt 25 jier wer in rûntsje mei de boat troch it sintrum fan Snits: "Efkes moai vut nou!"

It doel fan it iepenjen fan de trije brêgen wie om te sjen oft boatsjefarders it sintrum fine koenen. Dat wie dus it gefal. Stichting Waterstad Sneek en de gemeente Súdwest-Fryslân hâlde yn july en augustus de echte proef mei it iepenstellen fan de Snitser grêften foar de boatsjes.