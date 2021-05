Tekstylsjauffeurs fiere aksje foar bettere CAO

By it logistyk sintrum yn Drachten wurkje sa'n 30 sjauffeurs. Sy ride mei wask, hândoeken en moanneferbânkonteners nei klanten. Dit binne benammen bedriuwen yn de yndustry.

De sjauffeurs nimme moandei brieven mei wêryn't se útlizze wêrom't se aksjefiere. Ek sil der in spandoek ophongen wurde by it kantoar yn Drachten.

Sûn nei it pensjoen

De meiwurkers wolle in leansferheging fan fiif prosint. Fierder wolle se in swier-wurkregeling en in generaasjepact. In soad meiwurkers binne benaud dat se net yn folle sûnens harren pensjoen helje.

It giet foarearst om freonlike aksjes, mar mocht der gjin skot yn de saak komme slút it bûn hurdere aksjes net út.